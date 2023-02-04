古亭國中兔年花燈在老師指導下，同學們合力完成，從理念構想、草圖擬定、骨架製作、燈光安排到包布裝飾，投入約4個月的時間。（古亭國中提供／游念育台北傳真）

一年一度的元宵節即將到來，就是要賞花燈、吃湯圓，台北市古亭國中為教育部藝術教育貢獻獎獲獎學校，更獲選教育部校園美感設計實踐計畫合作學校，師生們持續深耕傳統藝術，繼鼠年、牛年及虎年，師生們連續第4年參加花燈競賽，再次脫穎而出，勇奪全國特優。

古亭國中兔年花燈在老師指導下，同學們合力完成，從理念構想、草圖擬定、骨架製作、燈光安排到包布裝飾，約4個月的投入，於此次「2023 台灣燈會在台北 」全國花燈競賽國中組以「揚眉兔氣 燈峰造極」榮獲【全國特優】殊榮。

古亭國中指出，此次花燈創作主題為「揚眉兔氣 登峰造極」，將台北101與TAIWAN字樣，立於作品左右兩側，透過繽紛色彩與原民意象互相輝映，外觀則運用廢棄氣泡布與二手扭蛋殻作為表裝材料，象徵響應國際永續發展的決心。

古亭國中表示，花燈作品以雙兔為主視覺，在光影流動的水岸上凌空躍起，台北市化身為小飛兔，用生動皎潔的花卉圖騰突顯大河城市的魅力動人；台灣化身為大飛兔，以色彩豐富的民俗圖騰展現兼容並蓄的人文情懷。豐盈月亮上的雄偉月宮－廣寒宮，綻放著明亮月光，敘說著文化底藴，孕育出無限生機。

古亭國中校長林泰安表示，「台北，是大河的禮讚，充滿魅力與文化；台灣，是世界的樞紐，展現動能與創意，此次花燈創作，以科技精緻花燈製作，以故事點亮花燈生命，傳遞思舊鼎新、族群共榮、深耕在地、迎向世界的期盼。」

古亭國中教師團隊積極於藝術的多元發展，鼓勵同學們應用所學，促發自發主動的熱情，開創教育新局，彰顯共好價值。