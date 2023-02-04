因應2050零碳排，花蓮縣村里長公務機車全面電動化，全縣177位村里長，每人配發1輛公務電動機車，縣長徐榛蔚在今天舉辦的村里長教育訓練中，將這批電動機車移交給村里長，為低碳轉型盡一分心力，也鼓勵民眾淘汰老舊機車換購電動機車，還享有補助。
為讓淨零碳排的施政觸角深入到更多地方基層，縣府訂定2030年公務車及新能源機車占新售車比例達35％等低碳轉型評估指標，積極推動鄉鎮市公所公務使用電動機車，取代老舊燃料機車。因此今年購置177輛電動機車，提供村里長公務使用，一台價格8萬元，不用另外裝設電動樁。
徐榛蔚談到，花蓮有177位村里長，其中有53位為新上任村里長，改由電動機車，估計可減少CO2e 408.81噸，另每年約可減少PM10 0.03噸、PM2.5 0.22噸及CO3.4噸，為低碳轉型盡一分心力。也鼓勵民眾淘汰老舊機車換購電動機車，最高可補助2萬2800元。
徐榛蔚說，全縣目前共設置173座電動車充電站，以及106座電池交換站，呼籲民眾多使用環保低污染電動車輛，期盼一起為2050淨零碳排攜手努力。
此外，花蓮縣保局今天也舉辦溫室氣體盤查訓練課程，邀請南華大學永續綠色科技洪耀明教授，教導各機關及企業如何規劃執行碳盤查。
縣府進一步表示，花蓮縣淨零碳排推動小組，提出短、中、長期個別戰略計畫，其中各機關及企業如何規劃執行碳盤查是重要課題，藉著學員測驗，取得「ISO 14064-1：2018 組織型溫室氣體內部查證人員」培訓合格訓練證書，並將課程所學回饋服務單位，為降低城市的碳排放持續努力。
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