中國大陸向來是蘋果iPhone生產大本營，以往占全球供應量的5成，但近年來似乎被印度取代的趨勢，據了解，蘋果希望在印度生產比重從目前的5%~7%，大幅拉高到25%。執行長庫克（Tim Cook）日前表示，印度將成為蘋果「主要焦點」，尋求印度成為替代大陸的生產重鎮和營收成長來源。

日經亞洲報導，去（2022）年第四季（10月~12月）蘋果在印度營收出現雙位數年增率成長，創下破紀錄佳績，成為蘋果悲觀財報中最亮眼表現。

由於大陸生產面臨外在因素干擾，加上全球消費市場需求疲弱，拖累蘋果單季營收3年來首度下滑。

庫克在財報會議上表示，「對我們來說，印度是相當令人振奮的市場，更是主要焦點，我們投注心力在當地市場，我非常看好印度。」

蘋果尚未在印度設立零售專賣店，但已在進行中，蘋果1月開始在印度招募零售店員工，順利的話，本季第一家旗艦店將開始營運。

如同大陸一樣，印度對蘋果而言，不僅是龐大的消費市場，也在日益擴張的製造重鎮。

印度貿易部長Piyush Goyal在1個月底透露，蘋果希望印度生產比重從目前約5%至7%，大幅提高至25%。