前新竹市長林智堅的中華大學碩士學位被撤銷訴願案，日前被教育部駁回。針對去年12月27日，記者問總統是否會跟國人與學術界道歉，總統蔡英文回應表示，等訴願結果。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文已經在退卻了。

針對林智堅的中華大學訴願案被駁回，蔡英文的反應？郭正亮今(3日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，蔡英文又回到之前745天不接受媒體聯訪的狀態，又問不到。而且蔡英文現在不是黨主席，沒有星期三固定去哪裡的問題，就圍不到她，因為總統出門，都隔很遠，記者只能在那邊叫，她也不回答。

郭正亮接著指出，蔡英文在去年12月27日的說法，事實上，她已經在退卻了，因為這是堅信清白，但看完完整論文的，全民進黨只有林智堅指導教授陳明通跟立委鄭運鵬兩人，這兩個人都說清白，搞不好林智堅都看不懂。蔡英文在去年12月27日就已經退一步了，說等訴願結果出來再說，郭正亮認為這個會暗傷。

另外，針對陳明通要綠營側翼轉發聲援林智堅的文章。郭正亮表示，陳明通不是做給林智堅看，而是做給蔡英文看。表示他挺「堅兒」始終如一，到現在還在挺他。