交通部航港局為推廣遊艇帆船休閒活動，特與大鵬灣國家風景區管理處合作，推出全台首次官方「遊艇帆船遊程比賽」。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

交通部航港局為推廣遊艇帆船休閒活動，特與大鵬灣國家風景區管理處合作，推出全台首次官方「遊艇帆船遊程比賽」。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

交通部航港局為推廣遊艇帆船休閒活動，特與大鵬灣國家風景區管理處合作，推出全台首次官方「遊艇帆船遊程比賽」，且是以短影音的方式競賽，即日起開始徵件至14日止，經評選及網路票選產出4項冠軍，得獎者能獲得獎金及行銷分享。

鵬管處指出，為使大眾能體驗並認識遊艇、帆船遊程的多元性，將藉由大鵬灣帆船生活節活動前期，徵集全台具潛力的遊艇、帆船遊程，透過比賽形式讓台灣優質的遊艇帆船遊程被看見。

管處表示，參賽內容採以「短影音」呈現，並需經過2個階段評選及網路票選，再產出1名網路人氣獎、1名最佳遊程優勝獎、1名最佳遊程創意獎以及1名最佳遊程特別獎，得獎者將獲得獎金及行銷分享，並預訂3月22日大鵬灣帆船生活節記者會在交通部公開頒獎。

航港局指出，台灣擁有豐富的海洋觀光資源，國內動力小船駕駛訓練機構逐年成長，顯現愈來愈多民眾參與遊艇休閒活動，而且從南到北各有特色，因此盼藉此活動，讓優質的遊艇帆船遊程增加能見度，也希望更多國際及國內遊客透過遊艇的視角，體驗台灣海洋最獨特的魅力。