日本迴轉壽司店「壽司郎」受高中生惡搞影片影響，一周內市值蒸發160億日圓（約新台幣36.8億元）。而最近有台灣網友到台灣壽司郎用餐時，發現壽司樣品牌上有數字貼紙，其用意讓他感到好奇。對此，有壽司郎員工解答，數字代表廚房內的崗位，顏色則表示新客數量，若出現紫色等特定顏色，候位的客人恐怕還要等很長一段時間才能用餐。

原PO在PTT八卦板發文表示，日前去壽司郎用餐時，意外發現運送帶上的壽司標誌上，都貼有數字貼字，他查閱後發現並不是菜單上的頁數，因此讓他好奇發問，「壽司郎盤子的數字是什麼意思？」

貼文曝光後，鄉民紛紛留言狂猜，「舔兩次」、「我是猜迴轉幾圈啦」、「這樣他就知道你要2份赤蝦了」、「犧牲兩盤召喚它」、「出餐2分鐘以上」、「加點2份吧」。

事實上，過去也有網友針對此問題發問，當時引出一票內場人員解釋，數字代表廚房握壽司的崗位，基本上分為1至5號，但每間分店不盡相同，顏色則表示新客數量，由高到低分別有黑色、粉紅色、紅色、紫色、藍色、綠色、黃色、橘色、白色，「紫以上很少看到，如果看到，代表你想吃飯的話要排隊排到咪咪貓貓」。