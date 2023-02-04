台北市長蔣萬安（右三）4日下午5點前往松山機場迎接從日本愛媛縣松山市包機來台的180名日本遊客。（台北市政府提供／陳薏云台北傳真）

台灣燈會明日即將開幕，台北市長蔣萬安4日下午5點前往松山機場迎接從日本愛媛縣松山市包機來台的180名日本遊客，蔣萬安表示，「台北松山－愛媛松山」對飛包機今年剛好10周年，而暌違3年的疫情停飛，終於再迎來包機來台，特別選在台灣燈會在台北的展期來台，歡迎180名日本朋友來參觀台灣燈會。

蔣萬安表示，歡迎來自日本愛媛縣松山市的好朋友，第一架復航的同名班機，配合台灣燈會在台北的展期，台北市和日本愛媛縣松山市是非常友好的夥伴，所以從2019年開始，松山市就參與了台北燈節、溫泉季等活動相互學習。而台日兩方在松山機場包機對飛，從2013年開始到現在剛好10年，讓日本的好朋友能夠特別參加台灣燈會在台北，山市的花燈就在國父紀念館中央展區，歡迎大家前往參觀。

蔣萬安最後表示，過去三年受到疫情衝擊，台北報導日雙方展現的深厚的情誼，互相守望相助，幫助彼此度過難關，在疫情趨緩之後，國門開啟之際，北市府立即全力振興，並大力支持國際觀光產業，展開雙臂歡迎來自世界各地的觀光客，歡迎大家來台北旅遊。

蔣萬安以及台北市議會議長戴錫欽也準備北市百年茶禮盒、環保竹纖維台北兔存錢筒及立體LED造型燈等不同燈會禮品贈送給日本貴賓，交通部觀光局也準備「大展虹兔」小提燈、台灣鮮果盒、口罩等。日方也準備精美禮品回贈給蔣萬安、戴錫欽。

愛媛縣松山市代表則表示因為疫情關係包機停辦三年，睽違三年再飛非常高興，這次包機載了180名遊客，也會特別參觀台灣燈會，非常期待。 另也透露春天時會有前往日本松山市的賞櫻包機，非常歡迎台灣朋友也到日本觀光遊玩。