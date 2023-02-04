非裔族群在美國長期飽受歧視，從2020年的佛洛伊德之死，到最近的尼可斯（Tyre Nichols）遭圍毆致死事件，顯示種族偏見仍是社會一大問題。紐澤西州就有一名9歲非裔女童威爾森（Bobbi Wilson），僅僅因為在社區噴灑殺蟲劑，便遭到鄰居懷疑、打電話報警。所幸警方到場後，證明一切只是誤會一場，而耶魯大學更因此頒獎，表揚她的行為。

When Bobbi Wilson, 9, took it upon herself to hunt for the invasive spotted lanternflies in her New Jersey neighborhood, a neighbor reported her to the police. Months later, she was celebrated in a ceremony at Yale, where her insects will be archived. https://t.co/DR0P92jMtJ pic.twitter.com/c3VVE6LNPJ — The New York Times (@nytimes) February 3, 2023

綜合外媒報導，整起事件發生在去年10月，當時威爾森正在住家附近，用自製的殺蟲劑捕捉害蟲。當地警察接獲附近居民通報，表示看到「一名矮小的黑人女子走來走去，一邊朝路樹噴灑不明液體，不知道在幹嘛，但是我很害怕」。

警方抵達現場後，真相總算大白。原來威爾森從課堂上得知一種外來昆蟲「斑衣蠟蟬」(spotted lanternfly)會傷害當地環境，於是決定挺身而出。她從抖音學來自製殺蟲劑的方法，把水、肥皂和蘋果醋混在一起，沿街撲滅這些害蟲。當警察走近時，她甚至擔心地問：「我惹麻煩了嗎？」

儘管威爾森沒有犯法，但這次事件卻讓她的母親相當憤怒，非裔族群因為膚色被貼上可疑標籤，隨時可能遭到誤傷或誤殺。而耶魯大學得知此事後，不僅邀請威爾森到耶魯參觀，也將她的27隻斑衣蠟蟬標本收進校內博物館，並頒獎給她，表達對她守護環境的敬意。