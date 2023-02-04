國民黨立委王鴻薇將提案修《卸任總統副總統禮遇條例》，將卸任正副總統禮遇金從每月25萬元、18萬元，齊頭砍到7.5萬元，修法草案遭民進黨立委劉世芳質疑抄襲。王昨反批，劉用抄襲用字抹黑她，難道跟翁達瑞一樣的水準？

民進黨新聞部主任張志豪批評，王鴻薇是為賺個人聲量，重重打臉過去國民黨強烈反對修法的眾藍委，試問國民黨及立院黨團支持王的主張？請王鴻薇把迴力鏢收好，不要「唾面自乾」。

國民黨發言人蕭敬嚴回應，民進黨才是再度「髮夾彎」，又是「綠能你不能」雙標再現。蕭還提醒，「唾面自乾」意思是「逆來順受，寬容忍讓」，張志豪錯用成語，應加強文字素養及相關知識，「知過能改」，才能增進問政品質。

王鴻薇提案刪減卸任正副總統禮遇金，遭劉世芳質疑，提案除名字、金額外，幾乎跟她2017年提案一樣。

王鴻薇回應，推動修《卸任總統副總統禮遇條例》是落實陳建仁當年稱正副總統禮遇金可下修到每月7.5萬元，她也完全沒隱瞞劉世芳當年有類似提案，如今劉卻抹黑她抄襲，難道劉跟翁達瑞一樣水準？要護航前新竹市長林智堅論文抄襲？

王鴻薇說，劉世芳當年提案要把正副元首卸任禮遇金修到8萬元，為什麼最後髮夾彎，不敢堅持提案？現在她幫劉重新提案，劉應該支持、感謝，怎還批她抄襲？劉應勇敢面對現在的提案，否則當年就是欺騙社會大眾、虛晃一招。

蕭敬嚴質疑，陳建仁當年公開說卸任禮遇金就是一般公務員退休金，應與人民「共體時艱」，可降到7.5萬元，劉世芳當年也提案將禮遇金下修至8萬元，王鴻薇提案既實現陳的承諾，又符合劉提案意旨，為什麼民進黨過去贊成、現在卻反對？

蕭敬嚴說，基層軍公教年金已遭砍，正副元首禮遇金卻至今未刪減，但至去年勞動基金累計虧損約3529億元、台電虧損約2675億元、中油則虧損約2200億元，國人每人平均約需負擔3.6萬元虧損，民進黨不用為此負責？

蕭敬嚴認為，降低卸任正副元首禮遇金，更能讓公帑花在刀口上，民進黨切勿抓小放大，有失執政黨格局；面對王鴻薇的修法提案，民進黨應先問過去提案的自家人態度是否始終如一，取得共識再行回應，切勿讓自家立委感受「唾面自乾」。