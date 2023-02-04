美國公布1月非農業就業增加51.7萬個，遠高於市場預期的18.8萬個，去年12月增幅亦向上修訂為增加26萬個；失業率則降至3.4％，是54年以來最低。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受訪問稱，聯準會去年12月發布預測點陣圖，反映官員預期利率頂峰至少要5.1％，才足以壓抑通膨，有關預測目前仍然是恰當的指標。戴利表明，如果有需要，她預備支持更大力度的升息步伐。

利率期貨數據顯示，交易商認為美國利率頂峰將超過5.03％，而不是就業數據公布前的4.9％。

摩根士丹利改變原先看法，估計聯準會3月將升息1碼。該行在聯準會上周三公布升息1碼至4.50％-4.75％後，估計當局3月不升息。大摩並向上修訂聯準會利率峰值預測，由4.75％改為4.875％。

美股3日收市，道瓊工業指數挫127.93點或0.38％，報33926.01點；標普500指數跌1.04％，報4136.48點；那斯達克綜合指數下滑1.59％，報12006.96點。

總計全周，標指累漲1.6％，道指累跌0.15％，那指勁揚3.3％，且為連五周上漲。

蘋果公司上季營收和獲利俱遜預期，股價先跌後漲，收盤漲2.44％。亞馬遜及谷歌母公司Alphabet股價分別挫8.43％及2.75％，微軟回落2.36％。臉書母公司Meta宣布回購400億美元股票，刺激股價周四勁彈23％，周五回吐1.2％。

至於匯市，美元指數3日大漲1.12％至102.92，是1月12日以來最強，單日升幅是去年9月23日以來最佳。歐元兌美元跌0.98％，美元兌日圓升1.82％至131.20。英鎊兌美元跌1.39％至1.2055，是1月6日以來最低。