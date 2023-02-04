國軍某機械化步兵旅一名上尉連長，與同連中尉女輔導長2年前把營區當成砲房，未料2人在營內的性愛影片因不明原因遭到外流，引發外界高度關注。軍司令部獲悉後震怒，將兩位軍官重懲並調職調查，列入汰除名單。軍方最新回應表示針對影片外流者「有明確目標」，疑為找到散布性愛片的兇手。

情侶軍官性愛片風波燒不停，今（4）日在網路上疑似又留出5段新的性愛影片，根據《ET Today》報導，軍方今日表示已對於外流影片的人有所掌握，支持軍官情侶提告。根據觀看過外流影片的人士描述，影片中男方全裸，女方則披著迷彩戰鬥服，臂章明顯露出為該機械化步兵旅標誌，兩人在營區內以站姿纏綿嘿咻，過程中男方還喬鏡頭自拍，影片外流後掀起軒然大波。

自拍性愛片意外流出後，陸軍司令部獲悉大為震驚，立刻進行調查，經與當事人訪談，確認兩人為情侶關係，至今仍在交往，但拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長，女方透露曾在一年半前發現男友手機的性愛片，兩人大吵後女方親眼看著男方刪除影片，不料性愛片卻不知何故而流出遭到瘋傳，兩人在事件爆發後仍為情侶關係，且女方也曾對長官表示會攜手男友度過此次風波。

第八軍團指出，2人違反內部管理與資訊安全等規範，已調離現職接受調查，將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果予以重懲，絕不寬貸；另將持恆加強軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，確維軍譽。

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