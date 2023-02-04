台灣新生代創作歌手、張惠妹愛徒廖持修不僅被粉絲封為「寶藏男孩」，在第31屆金曲獎以專輯《房間裡的大象》獲得最佳新人獎，獨特的嗓音和個人風格也備受外界看好。今（2）日下午持修突然在IG以黑底白字發文，內容曝光後也引來粉絲關切。

持修位居網路溫度計的小鮮肉男星網路口碑排行榜第35名。（圖／DailyView網路溫度計）

小鮮肉男星網路口碑排行（2022／11／03－2023／02／01）持修黑底白字無預警發文！控粉絲貼身拍照：「我不是動物園裡的動物」持修在今日於IG上發文列出5點，希望當自己的家人或朋友在身邊時不要擅自拍照，「跟我說我都可以個人與大家合照，但請盡量不要打擾除了我之外的人」，他也透露在一個地方遇到他想聊天都可以，但不要在離開後仍持續跟著，「如果恰巧同路沒有關係，但不要一直找我講話，我就不擅長一直講話，而且我也不敢當面拒絕」。

持修接著強調拍照或錄影都要禮貌性徵求同意，「不要直接就拿著手機貼在我面前一直錄或拍，問過應該是基本的，我不是動物園裡面的動物」，他表示詢問時也應該保持禮貌，「如果你平常就很習慣沒有禮貌的話，就等到你學會禮貌再找別人說話」，對於近期莫名其妙跟蹤、過度騷擾、情緒化的私訊，持修直言會開始封鎖帳號，「沒有回不代表沒有看到，最後提醒了」。

持修最後表示，「不管在地下街遇到我還是哪裡遇到我，有禮貌的大家還是歡迎來找我說話、拍照、簽名都沒問題，基本上合理的要求我都不會拒絕，除非我趕時間」，希望大家能讓他保有私人空間，網友也紛紛認同，「辛苦酷哥了，大家記得要給藝人足夠的私人空間」、「人家是明星、是歌手，不是你朋友，真的希望很多就算是其他明星的粉絲也能認知到這一點」。

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