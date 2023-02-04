蔡阿嘎位於網路溫度計YouTuber口碑排名第2名。（網路溫度計提供）

（youtube頻道／蔡阿嘎Life）

擁有破150萬訂閱、位居《網路溫度計》YouTuber口碑排行榜第2名的蔡阿嘎，經常在個人YouTube頻道「稀奇百屋鑑賞團」單元分享奢華、獵奇等各類建案，近日他開箱一間位於金山的待售宮廟，讓粉絲直呼「大開眼界」！

蔡阿嘎在影片中指出，一處位於金山鬧中取靜、僅蓋17年關聖帝君廟「現正販售中」，該地以前是農地已合法變更成「宮廟用地」，坪數近600坪、開價每坪7.48萬、總價4,500萬。雖建蔽率只有10%，蔡阿嘎介紹，「宮廟可蓋到三層樓高，總建坪可到160坪」。實際查詢，該物件確實仍掛在「591房屋交易」上，寫明土地坪數586.2坪、主建物約59坪。

而目前宮廟整體維持相當完整，光廟內牆壁上的金箔、雕刻就已花費1,000多萬，壁畫雕塑細緻，也有許多信徒奉獻捐贈，二樓是提供香客住宿的地方、內附設廚房、廟旁有公廁。

蔡阿嘎也分享，宮主原是汐止人，出海捕魚時遭遇船難，相傳，當時關聖帝君顯靈他才因而獲救，所以他在汐止蓋了關聖帝君廟，沒想到信徒絡繹不絕、香火鼎盛；但因為信徒實在太多，鎮上無法容納，所以關聖帝君再度顯靈選址在金山。不過，由於宮主年紀大了、不擅經營，所以想用公道合理的價格賣給「有緣人」。

影片一出，網友紛紛驚訝，「一集比一集更稀奇了，連關公廟也有在開賣」、「這集讓我大開眼界」、「看嘎哥的影片真的是增廣見聞耶！竟然有廟在賣，世界無奇不有」、「看到宮廟這樣也有點難過，期待未來接手的人能好好善待...大頭佛就等你了」、「這集再度大開眼界」、「原來可以買廟！！太妙了」、「支持大頭佛買下來」、「不要擔心有嫌惡設施，因為本身就是嫌惡設施，大頭佛怎麼那麼有趣啦」。

不過也有網友認為，「買了以後只是後面的維護很可怕」、「偏鄉花4500萬要靠香油錢回收有點慢」。

蔡阿嘎也提醒，買宮廟銀行不能貸款，因為一般商業銀行會將其視為「嫌惡設施」，有意要購買的人需透過信用合作社或農會才可借貸。

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