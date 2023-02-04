陳內閣已正式上任，在所面臨的各項挑戰當中，其中包含直撲而來的能源風暴。核二廠將在3月中旬除役，民進黨政府規畫登場救援的大潭電廠八號機，卻無法及時上線，屆時即將面臨缺電危機。核能學者認為，行政院長陳建仁無意面對棘手的供電問題，只會任由經濟部長王美花機器人式回覆，絲毫不見積極的應對策略。

蔡政府堅持主張「非核家園」政策，核二廠2號機運轉執照將在3月14日到期，被迫除役，而核二廠1號機已在2021年12月停機，再加上本次2號停止運作，全台立即減少100萬瓩電量。而原本蔡政府規畫作為替補發電使用的大潭八號，施工期程不斷延宕，推估得到了4月初才能併網測試，外界擔憂到時候缺電危機很可能又將再度爆發。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，甫上任的陳內閣，很明顯地就是整個能源政策亂了套，問題開始浮現，卻絲毫不見積極的應對策略。

葉宗洸指出，經濟部可以透過適當的電力調度避免停電及缺電，但部長王美花只會機器人式回覆，然後台電發言人再配合演出，說大潭八號機4月可上線，不會出現供電不足的情形，結果基層員工最清楚，6月都沒把握能保障併網供電，「4月根本不可能！」

葉宗洸提到，從陳建仁留任王美花即可看出，陳揆無意面對或解決棘手的供電問題，今夏一旦發生大停電，陳揆兩手一攤，並究責經濟部與台電，王美花就出面扛責，同時也讓早就自稱辛苦的台電代理董事長曾文生順勢下台，回歸次長本職，「但依照蔡英文用人標準來看，說不定還可直接高升為部長呢！」

至於技術層面，葉宗洸分析，大潭七號機現在還掛歲修，主要是因為要單循環轉複循環，如今大潭八號機上不來，核二廠2號機停轉後，全國短少了160萬瓩的電力，4到5月天氣轉暖，而且還有機組在歲修，將是今年供電的首道難關。

葉宗洸還說，盛夏來臨，雖然無機組歲修，但景氣好轉，且疫情趨緩，今年用電量必定大增。受惠於光電發電量擴增，中午供電應無問題，但夜間尖峰出現時，挑戰就來了，台電手中無自有籌碼可用，僅能依賴擴大需量反應與增購汽電共生電力，根本不足以應對，這是今年供電的第二道難關。

葉宗洸指出，進入秋冬後，空汙季開始，燃煤機組必須降載運轉，而且機組必須開始歲修，雖然大潭八號機此時應可上線，但原規畫今年商轉的大潭九號機與興達新一號機都要到年底才能上線，但是否能如期啟用，仍充滿未知數，將是今年供電的第三道難關。