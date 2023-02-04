台北市議員陳怡君接獲陳情，行善社宅電梯自啟用至今「5天壞一次」，住戶有苦難言，紛紛崩潰，甚至住戶若對社宅缺失有意見，還遭出言恐嚇「不爽不要住」等詞。台北市都發局澄清，絕無對社區住戶施壓等情事，電梯故障等問題，去年入住迄今均於通報當日完成修復，恢復正常使用。

陳怡君說，近日許多社宅住戶陳情，年後開工日一出門就遇到電梯故障，許多一早外出上班、買菜、運動的居民苦等多時，最後只得步行上下樓。她痛批，台北社宅的施工驗收處處掉漆，淹水、漏水、電梯罷工等等低級錯誤層出不窮，新上任的市府務必要在半年內做出通盤檢討，不要學前朝的柯文哲和黃珊珊擺爛、用數字美化政蹟。

陳怡君提到，小彎社宅自去年五月啟用至今，260天內通報電梯故障12次，等於平均每三個禮拜就壞一次，而且壞的不只一處，從「門禁卡感應無效」、「按鈕故障」、「照明故障」、「外門無法關閉」、「電梯停擺」等等加起來就有九大類故障樣態，根本是「歸組壞了了」。

陳怡君說，行善社宅自去年12月15日啟用，3天內就發生故障，短短45天更發生6種故障，幾乎都是電梯直接罷工，一共通報9次維修，等於每5天壞一次，讓住戶紛紛崩潰，直呼市府的新建工程品質太離譜，連四五十年的老舊大樓都不如，「都發局當時是怎麼驗收的？」

另外也有民眾陳情指出，若住戶對社宅缺失有意見，就會在社區內遭受來自住都中心帶風向的輿論霸凌，甚至還被出言恐嚇「不爽不要住」等詞，陳怡君說，不禁令人懷疑，在社宅工程施工及驗收品質低落的現象背後，是否藏有人謀不臧、官商坦護的沉痾。

都發局表示，有關行善社會住宅住戶反應電梯故障等問題，經查自去年入住至今有9件報修通報案，為小零件設備故障，包括電梯內照明不亮、面板顯示訊號異常、電梯叫車停等時間較長等，均於通報當日完成修復，恢復正常使用。

針對住戶反映問題，都發局強調，現場物管及維修人員於接獲通報後，均立即進場修繕完畢，且對社區住戶施壓等情事，後續將持續精進162快速服務及驗收、驗屋等品質管控機制，以提升社宅整體品質。