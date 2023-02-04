金馬地區民眾春節交通專案（下稱專案小三通），將於2月6日屆期。經大陸委員會會同相關機關進行執行檢討並彙整陳報，行政院於2月4日同意續行常態化實施，以便利金馬民眾往返兩岸，維持以金馬地區之民眾、陸配等為限。陸委會還強調，至於部分民眾建議小三通比照空運入出境開放中轉，在大陸疫情仍不透明下，考量金馬醫療量能不足，待後續常態化執行情形，適時滾動檢討。

陸委會說明，專案小三通自1月7日起執行，截至2月3日，雙方船舶合計往返34班（金門28班、馬祖6班），共計載運4299人次，其中金馬籍國人及其配偶約占99％，其他人道適用對象約占1％，與專案目的相符。旅客入境唾篩陽性率初期介於14.8％至20.5％，近期降至2.2％。旅客通關順暢，無違害安全事項，動植物檢疫經加強宣導並嚴格把關，無查獲（驗）非洲豬瘟案件，其他違規攜帶物品均已由旅客自行棄置或依法裁罰。

陸委會表示，在相關部會及地方政府通力合作下，本專案執行順利，地方民意普遍反映希予延續。考量金馬民眾需求及當地醫療量能有限之情況，經相關機關檢討，推動專案常態化，並調增航線及航班，實施時間自112年2月7日起實施。金廈航線維持每天至多1班，新增金泉航線每週至多2班；馬祖航線由每週至多2班，增加為每週至多4班。維持以金馬地區之民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

未來將視運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續小三通客運安排進行滾動檢討。陸委會補充，「金馬地區民眾春節交通專案」馬祖航線原本即包括的北竿白沙至黃岐航線，期盼陸方可配合執行。至於部分民眾建議小三通比照空運入出境開放中轉事，在中國大陸疫情仍不透明下，考量金馬醫療量能不足，待後續常態化執行情形，適時滾動檢討。

陸委會重申，政府政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩臺海的緊張情勢。有關小三通客運的安排，將依疫情等情勢變化綜合評估，持續檢討，穩步恢復常態化交流。