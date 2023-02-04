彰化縣防疫消毒大隊執行校園消毒工作。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

過了元宵節之後，史上最長新春假期就真的告一段落了，儘管13日才開學，彰化縣長王惠美已上緊發條，要求務必開學前，完成全縣294所公、私立高級中等以下學校及公立幼兒園校園消毒作業，防疫消毒大隊不得閒，馬不停蹄總動員。

王惠美強調，為了提供師生安全及安心學習環境，防止校園疫情擴散，要感謝環保局及各鄉鎮公所的協助，預訂將於2月9日全數完成消毒，確保校園整體環境衛生安全，讓所有師生安心返校，迎接開學日。

環保局表示，彰化縣26鄉鎮市清潔隊，自除夕前1個月開始協助民眾清運年終大掃除巨大廢棄家具，春節後提前恢復收運家戶垃圾，剛告一段落，環保局再次結合26鄉鎮市公所組成防疫消毒大隊，整理裝備並規畫消毒期程。

雖然已經逐步要迎向解封，但全台每天仍有2、3萬人確診，重複感染也不在少數，防疫仍然不可大意，彰化縣政府規劃校園消毒工作，從校園周邊和校內、戶外環境展開，包括運動場、走廊川堂、洗手台、廁所、遊樂設施等。

環保局表示，開學前由防疫消毒大隊執行戶外消毒之外，班級教室等室內處所，則由各校定期進行常態性的清消。

彰化縣衛生局也提醒民眾，進出人潮密集交通場站、大型營業場所等人潮聚集熱點時，仍應配合防疫政策佩戴口罩，平時以肥皂勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康。