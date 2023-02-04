Bright（中）吃完餅乾還跟經紀人要水喝，完全不顧正在進行攝影環節。（羅永銘攝）

「泰國F4」Bright、Dew、Win及Nani今（4日）抵台，出席泰國Shooting Star亞洲巡迴見面行前記者會，本以為4人首度合體來台會展現親民態度，怎料卻上演多種誇張行徑，例如記者會大遲到、不顧鏡頭邊拍照邊吃零食、受訪擺臭臉、不尊重採訪流程、限制攝影記者選用照片。

首先是在記者會前，主辦單位稱藝人有妝髮需求，整場活動遲到1個多小時，接著記者會開始後，「泰版道明寺」Bright走在最後頭，手拿著一罐餅乾姍姍來遲，邊吃邊走進記者會現場，甚至在媒體拍合照時不顧其他團員和鏡頭自顧自地吃，還跟經紀公司要水喝，拍完照後經紀公司更要求台灣媒體不能使用Bright吃東西的照片，行徑令人傻眼。

媒體提問階段，4人都不時擺出臭臉、訪談空洞、態度欠佳，也未解釋遲到原因，且早上4人搭機抵台走VIP通關，200位接機粉絲撲空，詢問他們有沒有慰問接機粉絲的話？經紀公司竟出面阻擋提問，表示只允許提問官方過審的題目。

另即使是過審的題目，4人依舊是空泛回答，並沒有做好受訪準備，例如問藝人：「《流星花園》有眾多版本，對哪個版本印象深刻？」他們僅回：「都很印象深刻。」提問：「團員中誰最迷人？」他們回：「每個人都覺得自己最迷人。」媒體再問：「拍泰版《流星花園》印象最深的台詞？」竟獲得尷尬的回覆：「時間太久記不得。」