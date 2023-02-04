「2023台中東勢新丁粄節」獲選為中央客家委員會112年全國「客庄大節」之一，盛況空前。(陳世宗攝)

「2023台中東勢新丁粄節」獲選為中央客家委員會112年全國「客庄大節」之一，擁有全國獨一無二的「鬪粄文化」，4日在東勢客家文化園區盛大登場。副市長王育敏主持開幕典禮時說，東勢新丁粄節是百年活動具多重意義，融合傳統、創新、生育、性平及公益等，歡迎全國民眾來東勢共度愉快的新丁粄節。

副市長王育敏跟小朋友一起轉扭蛋，歡慶2023台中東勢新丁粄節。(陳世宗攝)

2023台中東勢新丁粄節活動，由身聲劇場等26組特色踩街團隊磅礡登場，開幕式邀請中信兄弟啦啦隊，一同分享活動榮耀。(陳世宗攝)

2023台中東勢新丁粄節活動，由身聲劇場等26組特色踩街團隊磅礡登場，開幕式邀請中信兄弟啦啦隊，一同分享活動榮耀。由中央客委會副主委范佐銘、副市長王育敏與現場來賓切開各120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，為活動帶來高潮；王育敏還親身體驗新丁粄節客製化的大型扭蛋機，既驚喜又好玩。

2023台中東勢新丁粄節活動，由身聲劇場等26組特色踩街團隊磅礡登場，開幕式邀請中信兄弟啦啦隊，一同分享活動榮耀。(陳世宗攝)

王育敏說，新丁粄節保存重要傳統文化，7座宮廟5日開始舉辦鬪粄競賽，盼獨一無二的鬪粄文化納入台中市無形文化資產；現代社會趨向少子化，新丁粄節也具求子意義，市長盧秀燕上任後，力推「公托及親子館倍增計畫」，市府致力打造年輕人「敢婚、願生、樂養」的環境。

王育敏指出，今年新丁粄節也結合傳統、創意與公益，不僅有大型扭蛋機，可以扭出文創產品，更延續去年廣受好評的愛心義賣，將《掌聲想起 鳳飛飛》紀念專書贈予社福團體義賣，所得全資助在地公益團體；5日也規畫捐血活動，只要捐血就可獲贈台中市大安區「金磚」平安米。

2023台中東勢新丁粄節活動，今年規畫一連兩日熱鬧精彩系列活動，園區展館展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，象徵性別平等，於晚上分送給現場民眾；還有求文昌、哈客舞青春、Chill山城夜、新丁Night Show等系列；活動場域涵蓋園區、台中客家故事館、東勢文化街區等，展現客庄在地產業的多元。

市府客委會強調，提倡性平、鼓勵生育是新丁粄節的核心精神，新丁粄節不但是一年之中全國客庄活動的開始，更象徵新生命的開始，5日「正月半」將為民眾進行具特殊文化意義的求子儀式，歡迎全國民眾到東勢參加活動，玩得開心盡興、順利求子。