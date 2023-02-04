57歲資深名嘴許聖梅上月10日收工後不慎摔倒，膝蓋撞擊地面後骨頭碎成兩半，只能打石膏坐輪椅行動，那時她曾發文透露：「骨折後朋友全跑光了」，如今一個月過去，宣布復工賺錢，沒想到，背後遭到旁人議論：「這麼愛搶錢」，讓她有感而發直喊：「受傷後更深刻體會人情冷暖，這也是必經的過程」。

許聖梅在臉書發文坦言，骨折至今一個月，坐在輪椅上時，體會到人生中前所未有的殘酷：「視野好低，很沒安全感」，且難熬到經常傷心痛哭，自嘲非常玻璃心，才選擇早點站起來，一步步返回職場，讓腦袋不至於當機太久。

不過，尚在修復期間的她，卻因此遭到旁人議論：「這麼愛搶錢，把位子讓出來會死啊」，對此，許聖梅感嘆：「人生就是這麼殘酷啊」，坦言已並非硬著頭皮出門上工，很謝謝製作單位和廠商的信賴，直言已經讓出很多位子了。

貼文曝光後，網友們在底下鼓勵：「加油！健康才是最大的財富」、「人生充滿機會的，擠來衝去的弄不出一個蛋」、「位子不用讓，妳也有經濟考量」，藝人白馨儒(白白)也留言關心：「輪椅控制要小心！不然很容易夾到手」，作家H則說：「聖梅姐對工作的心，我能懂。這一行是這樣的沒錯，不過身為晚輩的更希望您要注意身體。一切保重！」