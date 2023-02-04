補班日的下班時間出事了，今（4）日下午桃園市桃園區中山路、上海路路口處驚傳自來水管爆管事件，預估有7890戶受到影響，而第一時間自來水公司也趕緊派員搶修，桃園警方也協助維持交通秩序，指引用路人改道避開事故現場。
桃園警方表示，今日下午位於中山路、上海路路口處的水管突然爆管，大量水花從地面噴湧而出，嚇得附近居民趕緊和自來水公司通報，而自來水二區處也隨即派員到場搶修，不過一直到下班尖峰時間仍未完工。
對此，桃園警方加派警力維持現場交通秩序，並呼籲用路人改道避開施工現場，欲前往中壢方向者，可改由台一線南下中壢，提前於國際路、上海路右轉，至文中路後左轉接續直行至中壢市區；也可右轉國際路、上海路後，左轉國強一街，左轉龍安街再右轉中山路繼續直行，避開施工路段，早點回家。
市府經發局指出，初估有7890戶受到影響，預計今晚8時前能搶修完畢，懇請用路人與住戶耐心配合。
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