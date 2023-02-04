女星張柏芝在18歲以周星馳電影《喜劇之王》爆紅，「星女郎」身份出道也讓她戲約不斷，成為當代最炙手可熱的女演員之一；張柏芝近年戲劇作品銳減，反而更常出現在綜藝節目上，日前42歲的她與44歲男星沙溢同框畫面意外引起討論，因為她保養得宜顯得沙溢像是她的叔叔，但實際才差2歲。

近期微博瘋傳一段張柏芝上人氣綜藝節目《我們的客棧》的畫面，42歲的她與44歲男星沙溢坐在一起，但兩人完全不像是同個年代的人，還有人忍不住笑說，「沙溢看起來真的很像張柏芝的叔叔」，更指出「張柏芝自帶柔光效果，沙溢應該是磨砂效果」。

42歲張柏芝保養得太好，讓身旁44歲的沙溢看起來像是她的叔叔。（圖／摘自節目《我們的客棧》）

據悉，張柏芝私下相當養生，特別注重飲食，每天早上都會喝黑芝麻豆漿，平時特愛喝龍眼紅棗茶，另外在外貌上保養功夫也做足，無論是敷面膜或是塗抹保養品；從張柏芝的社群上也能注意到，她熱愛做運動，難怪能維持如此逆齡的狀態。

現年42歲的張柏芝出了名會保養，狀態絲毫不像已經生了3個小孩的媽，從出道至今就已盛世美顏驚艷眾人；而她自從參加《乘風破浪的姐姐2》後，更積極出演綜藝節目，分享個人生活或成為藝人的經驗談等等。