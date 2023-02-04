25歲大陸男星孫天宇，因參加綜藝《一年一度喜劇大賽》受到關注，不過近日卻遭前女友指控劈腿，表示兩人交往時，他就跟同劇組女演員搞曖昧，分手後更無縫接軌同居，讓她氣得大罵「他爛到不值得」，對此，孫天宇經紀公司也發聲明回應了。

一名女網友在在豆瓣論壇發文，表示和孫天宇交往近2年，去年底分手，當時都還很和平，而男方給出的分手原因是累了，「工作與感情他無法平衡，也沒有力氣去解決我的沒安全感，他的情緒內耗嚴重，希望更多地回歸家庭和事業」，因此兩人互相祝福對方有更好的未來。

未料，女網友後來才發現，孫天宇在和她交往期間，就跟同劇組女演員搞曖昧，私訊中調情「要麼結拜、要麼結婚」，而她原本在春節時想回之前的房子拿一些東西，但男方聲稱「初三到初六，我媽可能會和我一起在那兒住」，所以約定初八去收拾東西。

前女友指控孫天宇無縫接軌同居新歡，還對他動手。（圖／取自微博）

沒想到女網友之後才得知，那幾天來住的不是他媽媽，而是孫天宇的新歡，但孫天宇聲稱沒做過對不起她的事，和女演員是在殺青後才開始聯絡，目前還在互相了解中，沒單獨約會過，並強調女網友是「白月光朱砂痣」，和她分手後感覺很難再喜歡上別人。

但讓女網友心寒的是，「能對她說出『我愛妳，老婆，我想和妳一直在一起』，能帶她火速同居在我們之前的房子裡，短短半個月就互相見家長，那不叫做喜歡啊。」且兩人分手時，孫天宇還給她大大擁抱，沒想到擁抱完就後和新歡同床共枕。

此外，女網友也指控孫天宇見事情敗露後，「衝我怒目而視，拽著我的兩隻手腕快要被擰碎，一個185的大男人，加上經紀人，兩人用蠻力欺負一個小女生，攔著我不讓我進門，還有良心嗎你？」她表示孫天宇在工作上確實盡心盡力，但感情上就是個出軌、滿口謊言的爛人，更直呼「孫天宇這個人，他爛到不值得。」

孫天宇經紀公司發聲明。（圖／取自壹心壹加壹微博）

對於被控劈腿，孫天宇經紀公司也發聲明駁斥傳言，強調他絕無出軌行為，更沒有任何暴力行為，「我們都希望雙方能珍視這段感情，更不要傳播不實信息，煽動輿論，請停止一切針對孫天宇的惡意造謠、傳播謠言等行為」。