春節過後，接下來迎接情人節檔期，業者各出奇招打造浪漫假期搶客。君品Collection將其露營車新品牌「VANTEL」結合君品酒店獲米其林指南肯定的餐廳推出情人節1日遊專案，讓戀人們白天能開著廣受網美喜愛的VANTEL露營車放風出遊，晚餐再到5星飯店大啖「雅意」的專屬義式雙人套餐，享受不同的戀人假期。

情人節限定1日遊專案在2月6日至3月14日間開放預訂，上午可至富豪租車取車，駕駛VANTEL網美露營車出遊，租借9小時歸還車後，晚間7點30分再至君品酒店「雅意」義式餐廳享用浪漫雙人晚餐，也可擇日再至餐廳享用雙人套餐，專案雙人優惠價8888元，官方帳號中同步受理情人節一日遊方案預約服務。此外，VANTEL更自即日起於君品酒店一樓大門口展示實車，讓民眾參觀體驗。

櫻花花期來臨，戀人們也可駕乘VANTEL前往北部近郊賞櫻。（雲朗觀光集團提供）

「雅意Artbrosia」是與義籍主廚Massimiliano Musso合作的餐廳，環境幽暗，飾以眾多雕塑與畫作，低調但不失華麗，餐廳氛圍如同其中文名字，高雅並帶有藝術意涵；料理以皮埃蒙特菜色為主軸，米其林指南中指出，主廚把祖母的菜單，融合在地食材，構思大膽、充滿創意。

米其林餐盤推薦餐廳「雅意Artbrosia」。（雲朗觀光集團提供）

這次與VANTEL聯賣設計出的情人節菜單，可嘗到經典的開胃小點紅甜椒與鮪魚、煙燻鮭魚塔、雞皮塔可等料理，還有逗嘴前菜皮蒙特青醬鱸魚球，主餐則是義式傳統的Massimiliano Musso家傳手工麵，還有佐餐酒「普羅賽克不甜氣泡酒」( Bisol Belstar Prosecco)，並搭配上甜點與回眸再吻甜品組合，為餐點畫下甜蜜句點。

有移動網美飯店之稱的VANTEL，自12月1日開放使用至今剛滿2個月有餘，租用率大約為70%，更被消費者拿來做為派對使用、拍照道具、露營車宿、甚至還可作為露營婚宴等活動，農曆年節期間更與台東紅葉谷綠能溫泉園區設計出一泊二食溫泉體驗，更創下租用率100%的完銷紀錄。

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