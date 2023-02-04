桃園市大園區一名72歲江姓老翁，日前透過臉書認識自稱做黃金買賣的網友，對方謊稱在國外購買黃金但被卡在海關，請江翁幫忙代付32萬元規費來通關，事後再平分黃金，江翁信以為真於昨日下午前往郵局欲匯款，所幸機警行員察覺異狀向警方報案，順利攔阻詐騙。

大園警分局大園派出所昨日下午接獲轄內郵局通報，江姓老翁欲臨櫃匯款32萬元，行員對其關懷提問，但江翁僅說是要買保險，卻說不出投保的公司及保單內容為何，研判他可能遭詐騙，請警方到場協助。

員警獲報後前往關心，得知江翁是在臉書上認識一名自稱做黃金買賣的網友，對方提供江翁投資黃金訊息，並表示有在海外購買黃金，但需要支付運費及規費才能通過海關，請江翁代付32萬元的費用，約定事後平分黃金，江翁孤身一人想多賺點養老金，因此信以為真。

警方得知後隨即告知江翁此為常見詐騙手法，並以實際案例不斷苦勸，江翁才驚覺受騙上當，感謝員警及行員幫他守住辛苦存下的積蓄。警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢訊息，千萬別輕易相信，避免得不償失，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。