昨(3)日新北市中和區民治街1處4樓公寓頂樓加蓋住宅傳出人倫悲劇，有鄰居察覺一家四口從年前就未出門，聯繫里長破門後，發現81歲老婦與其2名50多歲兒子呈現「乾屍狀態」死亡多日，而失智的83歲老翁疑似忘記身邊有家人，僅自己煮粥充飢度日；有資深員警還原當時場景哽咽表示「他們真的可憐」。

據《ETtoday新聞雲》報導，有資深員警表示，81歲老婦半年前因病去世後，沒人可以煮飯照顧無法自理的2個兒子，導致瘦成皮包骨相繼餓死，且失智83歲老翁似乎已經忘記身邊有家人，只是覺得怎有人倒在家裡，並僅自己煮粥充飢度日。

慘況被鄰居知道後，紛紛拿了八寶粥看一堆食物給老翁，看著老翁大口吃著八寶粥感覺餓了很久，看了大家心裡相當難過；據悉，嫁出去多年的養女從桃園龍潭趕至殯儀館，由於自己嫁人後經濟狀況也不好，無法照顧父親，因此，答應社會局安置父親，等待開立死亡證明時，養女也不時啜泣。

老翁與妻結婚時領養一子一女，後來又生下一子，大兒子罹患中度身障，而老翁數年前出現失智症狀，當時養女早已嫁去龍潭，因此，由妻子與小兒子一同照料，但小兒子去年也出現身心障礙症狀，失去工作與自理能力，因此僅剩老婦一間扛起全家責任，但在半年前老婦因搭公車不慎跌倒受傷，鄰居也發現老婦出門買菜時只能一拐一拐地走，但是看了幾次就沒再看見了。

這此人倫悲劇發生在昨(3)日新北市中和區民治街1住民宅內，由於該一家四口是通報高關懷家庭，附近鄰居發驚覺從春節前到現在就沒有任何動靜，透過里長連繫後，破門進入屋內查看，發現81歲老婦與其2名50多歲兒子死亡呈現「乾屍狀態」，僅剩老婦的老伴83歲屍住老翁消瘦呆坐在屋內。

警方初步調查，該戶成員包括83歲楊姓父親、81歲陳姓母親及分別為54歲、53歲2子，父親嚴重失智，加上2名兒子因精神方面疾病，生活無法自理，平日全由老母親承擔照顧一家重擔。昨（3）日進入查看時，老母親倒臥床上，遺體已風乾，2名兒子身形消瘦，倒臥客廳地板，大兒子已呈乾屍，小兒子則呈「半腐半乾」狀態，老父親面黃肌瘦呆坐屋內，無法應答。

警方研判，母親疑最早因病亡故，導致2子在無人照料下相繼死亡，父親因仍保有煮粥能力，故能存活至今，但也因斷糧多日，目前已是骨瘦嶙峋。

其老婦與2兒死因相驗結果出爐，經法醫研判為自然死與病死，且大體已白骨化，沒有受傷及自殺跡象，初步排除外力所為，現場也沒有破壞跡象，因無疑義，故遺體發還家屬處理。