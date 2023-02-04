Lulu（左起）、周蕙、蕭煌奇以及曾寶儀暢談演唱會幕後故事。（公視提供）

歌手周蕙去年發行第4張翻唱專輯《不被遺忘的時光2》，她日前上曾寶儀、Lulu（黃路梓茵）主持的公視《姐妹們的音樂萬萬歲》透露，推出許多經典老歌翻唱，源起於為了幫媽媽搶費玉清封麥之作「2019告別演唱會」門票。

周蕙表示帶媽媽到費玉清演唱會現場時很感動，包括二姐（江蕙）的演唱會也一樣，因為會發現不單只有長輩來聽演唱會，很多人都陪父母親去，「我覺得那個畫面很美。」

她表示小時候爸媽帶自己去看電影，長大後有天也能陪爸媽去看他們年輕時候的回憶，所以期許：「我很希望有一天我的演唱會，是歌迷帶著他們的爸媽一起來聽。」

周蕙在節目中也回憶小時候印象最深刻的是姚蘇容演唱〈今天不回家〉，她忍不住隨歌起舞，還特別演唱雷鬼改編本，令人耳目一新。

而主持人曾寶儀則回憶10年前站上香港紅磡體育館開唱，感謝貴人蕭煌奇的邀請，她自爆蕭煌奇邀請的對話竟是：「小妹，你要不要來唱2首歌墊一下，我去換個衣服。」讓Lulu笑到翻。該集《姐妹們的音樂萬萬歲》於明（5日）晚間9點在公視播出。