桃園市中原大學化學工程學系特聘教授張雍致力於生醫高分子學術研究與應用，獲國際肯定，並榮獲中華民國高分子學會頒發2022年「傑出高分子學術研究獎」，為全台首位獲獎的私立大學教授。

2023年中華民國高分子學會年會暨研討會登場，此為台灣高分子界一年一度盛會，會中頒發傑出高分子學術研究獎，此獎主要表揚在高分子學術研究有傑出表現者，每年僅表揚1人，獎項2006年成立迄今歷年得獎者均為國立大學教授，今年首次由私立大學教授獲得殊榮。

中原大學表示，張雍早年從中原化工系畢業後，陸續在台大化工所完成碩士與博士學位，並赴美國華盛頓大學化工系進行仿生高分子研究。2006年回母校任教，2017年起擔任校級薄膜技術研發中心主任，目前也兼任研究發展處副研發長。

中華民國高分子學會指出，張雍在化學工程技術的顯著成就為拓展仿生雙離子共聚物材料與薄膜系統於人體血球、血液菌體以及生長因子的分離純化，除於基礎科研工作發表研究學術著作，並發展先進薄膜過濾器於防止輸血副作用、敗血症診斷及關節炎治療做出具體貢獻。

在國科會產學合作計畫補助下，張雍致力於發展生醫材料、生醫薄膜、醫療元件與醫療器材等相關技術與產品的研發，並與國內外超過10家企業進行建教合作案。技術研發成果累計申請56件發明專利，累計簽約技轉／授權金超過8800萬元，曾獲許多代表性獎項。

中原大學提到，張雍2016年創辦校園新創公司「普瑞博生技」，推動技術授權與商業化，為台灣生醫高分子產業發展作出更多貢獻。中華民國高分子學會肯定張雍在生醫高分子學術研究與技術應用上的傑出表現與貢獻，特別頒發傑出高分子學術研究獎，給予高度肯定。此外，根據2022至2023《美國新聞與世界報導》的世界大學排名，中原大學在高分子科學領域排名世界第118名，名列全國第一。