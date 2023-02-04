「2023台灣燈會在台北」2月5日至2月19日舉行，本次以「光源台北」為概念，規畫中央展區、光展區、源展區及未來展區等4大展區。（季志翔攝）

「2023台灣燈會在台北」2月5日至2月19日舉行，本次以「光源台北」為概念，規畫中央展區、光展區、源展區及未來展區等4大展區。 圖為位於國父紀念館廣場的光兔主燈。（季志翔攝）

在國父紀念館主展區的花燈，在夜色中閃耀著各式光芒。（季志翔攝）

在國父紀念館主展區的花燈，在夜色中閃耀著各式光芒。（季志翔攝）

在國父紀念館主展區的花燈，在夜色中閃耀著各式光芒。（季志翔攝）

以「光源台北」為概念的 「2023台灣燈會在台北」即將於2月5日至2月19日舉行，2月1日起的試營運就吸引了不少民眾到場觀賞，圖為在市府前廣場展覽區的花燈，吸引不少民眾拿手機自拍留影。（季志翔攝）

在市府前廣場展覽區的花燈，在夜色中閃耀著各式光芒。（季志翔攝）

在市府前廣場展覽區的花燈，在夜色中閃耀著各式光芒。（季志翔攝）

在市府前廣場展覽區的花燈，在夜色中閃耀著各式光芒。（季志翔攝）

「2023台灣燈會在台北」2月5日至2月19日舉行，本次以「光源台北」為概念，規畫中央展區、光展區、源展區及未來展區等4大展區，共1座主燈、6座副燈，範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈及四四南村。首次作為「城市型燈會」，台北市觀傳局表示，今年許多作品不僅白天就能欣賞，晚上開燈後更能看見不一樣的氛圍，值得民眾一刷再刷。 有別以往其他縣市的燈會設置園區讓民眾逛到底的「吃到飽模式」，2023台灣燈會在台北採「少量多餐」方式，希望民眾能在展期間2刷或3刷展區，只要搭乘台北捷運，在板南線沿線包括忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館、市政府站或淡水信義線的台北101／世貿站下車，就能看見不同展區呈現的亮點作品及特色。

本次「光展區」位於「忠孝復興站」、「忠孝敦化站」及「國父紀念館站」即可欣賞，展區網羅國內外各視覺、數位、建築等領域知名藝術團隊，台北東區指標性百貨「遠東SOGO」復興館前由知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品「未來．穿梭．兔子洞」，象徵一座通往未來無限想像的通道。

對面的忠孝館前則由藝術家吳麒創作「Hi Hide」，以調皮活潑的小兔子為民眾帶來歡樂親切的購物氛圍。若到捷運國父紀念館站1號出口，國際藝術家大岩奧斯卡設計出超可愛的「光兔現蹤」，全長12公尺、寬5.4公尺的氣偶，展示出光兔仰望地球上的大型城市。

在台灣藝術家方面，邀請到多次獲獎的藝術家蔡潔莘，在敦化南路口創作「城市後花園」，讓可愛貓咪陪民眾遊玩台北這座花園城市。 北市府指出，除了燈飾作品，本次也在台北東區推出「藝術入店」計畫。民眾即日起只要走進東區商圈巷弄，便能發現超過40件由專業藝術團隊，依各店特色制定、設計的專屬藝術品。藝術家楊瀚橋以主角「咪鹿鹿milulu」於寒假期間來到服飾店「Miho」擔任小小店長作為發想，邀請民眾和咪鹿鹿一起學習成長；法國藝術家Joan Pomero透過平片素材金粉紙，於「斐瑟髮廊」創造出立體的皺褶效果，運用燈光投射出金碧輝煌光彩，呼應髮廊不斷切割、排列、塑型的創造過程。

位於松山文創園區的「源展區」同樣日夜皆磅礡。本區齊聚包含新住民、客家及原住民等23座多元主題作品，利用不同族群語言文字、音樂旋律與圖騰符號，創作出一件件吸睛作品。如高達7米的竹編藝術作品「我們在這」、巴洛克花園飄著淡淡樟木香的磅礡火塘造型作品「和祖靈對話的路徑」及座落生態景觀池以台灣客籍女詩人杜潘芳格的《相思樹》為構想創作的「島上的女人樹」。民眾不論日夜皆可欣賞到不同的燈飾氛圍。

台灣燈會在台北燈區從東區延伸至信義計畫區，搭配12行政區在地燈區作品，台北可說是全城閃亮，民眾不僅能夠賞燈，轉身便能來場台北市的30分鐘專屬小旅行。 來到位於信義商圈的「未來展區」前，民眾不妨在百貨、餐廳林立的信義商圈逛街、用餐，或到鄰近的象山親山步道享受山林芬多精，再漫步至展區欣賞市府市政大樓與台北101共演的光雕大秀，另外也能搭公車到貓空品茶、搭貓纜，一覽北市萬家燈火美景。 北市府推薦，不妨在年節期間搭捷運到大橋頭站，走入熱鬧的大稻埕老街風華，嘗一碗熱騰騰在地湯麵搭配小菜，再到大稻埕碼頭騎腳踏車，晚上回到台灣燈會各燈區漫步欣賞，品味新舊交融的城市風貌。