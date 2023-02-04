企排18年第十四週的首場男子組賽程由擔任主場周的連莊出戰雲林美津濃，連莊布萊恩的兇猛攻勢讓雲林美津濃吃足苦頭，雖然美津濃一度掌握住攔網節奏，有效限制布萊恩的攻擊火力，但布萊恩即時調整，率隊以25比23、19比25、25比18、25比23的比數拿下比賽勝利。

開局連莊展現銅牆鐵壁般的防守，讓美津濃吃足苦頭，但美津濃很快調整回來，隊長洪榮發與黃鷹的攻擊追平戰局，連莊隨後靠著汪秉勳與布萊恩的攻擊取得5分領先，美津濃立刻喊出暫停。暫停回來，許美中在四號位的攻擊得手加上柯凱傑的單人攔網成功，氣勢大漲縮小差距，但連莊劉鴻杰在三號位的攻擊穩住軍心，再次拉開比數，此時美津濃許美中與洪榮發的兩人帶動將差距縮小至1分，連莊喊出暫停調整，連莊最後靠著劉鴻敏的小吊球拿下第一局。

第二局美津濃加強防守，有效限制住連莊的攻擊火力，但布萊恩扮演救世主，在四號位的連續攻擊追近比數，但美津濃有備而來，黃鷹與許睿恩一攻一守再次將差距拉開至五分，此時布萊恩連續攻擊得分幫助球隊扳平戰局，美津濃則靠著洪榮發與許美中的攻擊得手加上黃鷹的攔網成功要回一局。

第三局雙方互有攻勢，但連莊靠著宋柏霆與劉鴻杰的攻擊取得兩分領先，此時美津濃接連失誤送分，連莊取得四分領先，美津濃喊出暫停調整。暫停回來，連莊布萊恩展開攻勢，加上美津濃無力反撲，連莊拿下第三局宣告聽牌。

關鍵第四局，美津濃強勢出擊，開局打出一波3比1攻勢，但連莊立即回應，靠著布萊恩的一攻一守將差距縮小至1分，連莊氣勢大漲，靠著盧清銓的發球以及布萊恩的攻擊，取得兩分領先，迫使雲林美津濃喊出暫停。暫停回來，美津濃全力反撲，許美中與洪榮發的攻擊幫助球隊緊追不捨，但為時已晚，連莊拿下第四局與比賽勝利。