因應屏東燈節推出的「光光兔小提燈」好評不斷，詢問度高到縣府不得不加碼第2波發送，但有民眾發現網上有人在拋售小提燈，價錢200至500元不等，對此，縣府提醒大家要發揮公民素養，小提燈是屏東燈節為元宵節做的贈品，不要買也不要賣，才能維護大家的權益。

屏縣府指出，屏東燈節推出的「光光兔小提燈」兌換活動，期間好評不斷、詢問度超高，更有民眾遠從高雄提早數小時前來卡位排隊，而因活動已於日前全數兌換完畢，但縣府同仁仍持續接到各方詢問電話，為讓更多鄉親收藏，縣府特別趕在元宵節前夕再加碼，從2日起至5日在指定地點限量發送。

不料，有民眾發現有人在網上拋售小提燈，價錢200元至500元不等，且還稱售完不補，甚至有業者已售出13個，令不少遵守規則排隊的民眾相當傻眼。

為此，屏縣府強調，「光光兔」小提燈是屏東燈節為了元宵節做的贈品，民眾透過在各公共點的排隊取得，呼籲大家發揮公民素養，不要轉售也不要買，以維護其他民眾的權益。

縣府表示，5日還有免費發送，分別是早上9點在勝利星村－將軍之屋，限量400份，以及晚間6點在萬年溪燈區復興公園服務台、縣民公園地坑旁服務台，限量700份，歡迎大家前來領取，千萬不要用買的。

縣府說，「光光兔」小提燈顛覆過往的摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶製作，搭配七彩LED燈泡及掛繩，不僅可讓鄉親自由創造出千變萬化的使用方式，平日更可作為兒童玩具、空間擺件、公仔吊飾，發送總數約有4萬多個。