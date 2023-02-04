日本高中生高井十藏在壽司郎惡搞，舔舐醬油瓶與未使用碗筷，影片曝光後引發軒然大波，壽司郎生意大受影響，市值更是直接噴掉160億日圓(約台幣38億)，雖然業者堅持提告，但日本律師分析，最終少年恐怕只需賠償100萬日圓(約23萬台幣)。

17歲少年高井十藏在店內惡作劇，還將影片放到自己IG限時動態，遭轉發後引起軒然大波，雖然高井迅速刪除動態，關閉IG，但早已被憤怒網友肉搜，姓名、就讀學校甚至住址全被起底，本人嚇到躲在家中不敢出門。

根據日媒報導，事隔3天後，父親雖然出面落淚道歉，坦言兒子錯誤，但也表示已經請好律師，律師要求自己不要多說，因此迴避了大部分問題。壽司郎則是不接受道歉，堅持提告，追究刑事與民事責任。

日本律師福永活也對此表示，就算壽司郎提告，最終獲賠金額可能也僅有100萬日圓，福永說，股價本就有漲有跌，事發後壽司郎股票並非一路下跌，仍有不時上漲情形，要證明少年行為與壽司郎市值大跌與顧客減少有直接關聯，恐怕相當困難，最後可能就是法院要求少年負擔公用器具的清潔費用，還有相關的宣傳費用，至多就是到100萬日圓左右。日本檢察官若狹勝則表示，少年行為可能觸犯強制妨礙營業罪，罪名成立就會面臨3年有期徒刑，或50萬日圓罰鍰，但不論哪種結果，都僅是業者損失的零頭。