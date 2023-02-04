據微信公號「中國駐俄羅斯大使館」當地時間4日消息，俄羅斯外長拉夫羅夫2日接受俄國家官方媒體今日俄羅斯國際新聞通訊社專訪時，對中俄關係給予高度評價。強調俄中關係高於傳統軍事聯盟品質。

拉夫羅夫指出，俄中沒有建立軍事聯盟，但雙方關係高於傳統軍事聯盟品質，沒有限制、界限和禁忌話題，兩國關係正處於建交以來最好狀態。

在國際經濟事務中，美西方主導建立世界貿易組織、國際貨幣基金等機制，俄中積極參與其中並接受美西方制定的規則，與美西方開展誠實競爭。但當中國大陸在西方地盤上、西方遊戲規則中戰勝美國時，美便開始主動破壞公平競爭、自由市場規則，阻撓世貿組織爭端解決機構工作，千方百計維護美西方利益，妄圖繼續奉行經濟霸凌政策。俄方對此堅決反對。

經濟全球化利弊兼有，現在全球化紅利已經消失。中國大陸融入全球體系的程度較俄更深，擁有數兆美元的外匯存底和美國債券。在當前複雜形勢下，中方已開始降低對美西方體系的依賴，以確保自身利益不受美金融霸權損害。中方「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接順利推進，有助於推動地區一體化進程，促進建立更加公平的國際秩序。

拉夫羅夫指出，俄中簽署的各項協定符合雙方利益，這些協定並未將俄定義為從屬角色，而是互惠互利的。兩國合作專案不僅涉及對中能源供應，還涉及太空、核能和其他高科技領域。許多人試圖炮製「中國威脅論」，這是在經濟領域和國際事務中破壞俄中關係的花招。俄方對此心知肚明。