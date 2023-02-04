交通部爭取「疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例」中納入促進公共運輸使用及加速國際觀光客來台2項計畫，部長王國材今表示已初步得到支持，包括3年200億元補助地方交通月票、25億元補助觀光公車，以及60億元用做吸引國際旅客來台，總計285億元。

王國材說，今天下午行政院的確有討論特別預算，交通部提的2個方案初步都會納到特別條例中，例如公共運輸月票3年200億，包括北北基桃、中彰投與南高屏地區。觀光公車25億元，要將64條台灣好型優化，路線要拉到重要運輸場站。而在地有腳計畫，則讓地方規畫主要觀光路線。

吸引國際觀光客來台計畫獲得60億元，團客部分將針對國外組團社、國內地接社進行補助；自由行旅客部分，可能贈送高鐵票、住宿優惠、水果券、500元電子票證等；轉機客可送半日遊、台灣觀巴1日遊等行程。

王國材昨日表示可補助房務人員薪資，但補多少、經費佔比等，王表示還在討論中，細節尚未出爐，但若特別預算通過且送進立院，流程會很快，預計4月就能上路。