小三通「金馬地區民眾春節交通專案」1月7日至2月3日實施期間，已有4019人搭乘，行政院經綜合評估後，已核可小三通在2月7日起專案常態化實施。（于家麒攝）

小三通「金馬地區民眾春節交通專案」1月7日至2月3日實施期間，已有4019人搭乘，行政院經綜合評估後，已核可小三通在2月7日起專案常態化實施。金門縣長陳福海表示，縣府將持續針對搭乘人數、醫療量能、兩岸疫情狀況和各方需求，做動態檢討，爭取小三通逐步開放、滾動擴班，同時向陸委會爭取更簡便的作業方式，提升便利性。

陸委會本月4日指出，考量金馬民眾需求和當地醫療量能有限狀況，推動小三通專案常態化，小三通仍以金門民眾、陸配為搭乘對象，由金馬地方政府負責造冊及管控，並由衛福部監督執行邊境防疫措施，金門廈門維持每日一班，並新增金門泉州每周至多2班次、馬祖航線每周至多4班，後續將視疫情、運作等狀況，滾動檢討客運。

金門縣府表示，小三通2月7日起專案常態化仍有造冊、開放對象資格問題，有意搭乘往返金廈的民眾，現階段仍須依專案作業預先登記，可撥打專線082-371412、315045、320646，或至金門水頭碼頭浯江輪渡公司服務櫃檯訂位，受理時間是每日上午9時至12時、下午1時30分至4時30分。

另外，因應資格審查仍會維持4天前登記船班的作業規範，縣府考量陸委會公布新方案期程，2月7日船班最晚登記日期調整為2月5日；2月8日及9日船班最晚登記日期調整為2月6日，其餘有關金門泉州航線，將再請交通部航港局邀集雙方航商研商、排定航班。

金門縣政府也統計，金馬地區民眾春節交通專案從1月7日至2月3日實施期間，入境約1956人、出境約2063人，單日入境最高人次是上月9日144人，入境唾篩PCR陽性總計87人，PCR陽性比例4.52％。

金門縣衛生局表示，專案執行期間未對金門疫情造成明顯衝擊，防疫能量和醫療量能尚能乘載，提醒民眾，若由金門前往大陸仍須依大陸規定取得48小時內PCR陰性證明文件，另依台灣疫情指揮中心規定，2月7日起將不再對大陸入境旅客實施落地唾液PCR採檢。