台灣燈會將在2月5日元宵節登場，一路展演至2月19日，從東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、市府前廣場一路延伸到信義商圈，預計可帶來211億元觀光產值，並超過千萬人次來訪。

交通部長王國材4日指出，今年燈會散布在城市每一個角落，總共有4個區域，分別是中央展區、光展區、源展區、未來展區。而2023年主燈「玉兔壯彩」是採用科技兔，象徵跟我國護國神山晶圓產業結合，也搭配奧運金牌選手郭婞淳臉部動作捕捉技術，為玉兔增添生動表情。

王國材也說，今年是國境解封後的第一次大燈會，也象徵台灣的自由民主與活力，對這次燈會抱著很多期待。觀光局長張錫聰也笑稱，本屆燈會範圍廣大，若是一次走完可能會腿軟。

此外，為避免韓國梨泰院推擠事件上演，此次台灣燈會更引進全國首創中華電信的骨幹辨識系統來精準掌握人潮。總策展楊佳璋表示，國父紀念館區域有7個出入口，最大容量可容納21萬人，等到人數達到8～9成滿時，燈會指揮中心會祭出相關措施，如只出不進、捷運過站不停等，必要時也會開啟更多出口以利疏散人潮。