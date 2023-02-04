臺灣燈會睽違23年重返台北，臺北市大安區公所配合市府政策並結合本區多元宗教元素亦推出特色主題花燈祈願牆，從2月4日點燈儀式至2月19日，安排系列精采活動讓市民除了能欣賞豐富多彩的花燈，同時也能感受元宵節慶的熱鬧氛圍。

大安區區長林明寬表示，大安行政燈區結合本區多元宗教「天堂路」在地文化特色，於大安森林公園8號出口處以快樂天堂兔的概念進行設計並規劃為森林彩樂園主題燈區；同時配合西洋情人節慶於主題燈區旁設置心型光廊供民眾告白打卡；另於大安行政中心前廣場規劃祈福燈區，懸掛市民創藝手作的燈籠，並提供祈福卡給前來賞燈的民眾懸掛；一旁的新生和平陸橋（平安橋）上懸掛整片燈飾以營造銀河氛圍，並結合本區區花波斯菊進行投影；同時位於新生南路上的清真寺與聖家堂也共襄盛舉於外牆進行燈飾裝飾，展現多元寬容之信仰文化。

大安區公所在行政中心前廣場辦理點燈儀式，邀請在地民眾一起共襄盛舉。(戴志揚翻攝)

大安行政燈區結合本區多元宗教「天堂路」在地文化特色，於大安森林公園8號出口處以快樂天堂兔的概念進行設計並規劃為森林彩樂園主題燈區。(戴志揚翻攝)

新生和平陸橋（平安橋）上懸掛整片燈飾以營造銀河氛圍。(戴志揚翻攝)

本次燈會期間大安區公所將於112年2月4日下午17時30分假大安行政中心前廣場辦理點燈儀式，邀請在地民眾一起共襄盛舉，活動由在地群英樂團進行表演，同時現場設有咚咚鼓提供民眾遊玩，透過敲擊鼓面可以讓上方燈飾發亮，活動當日將有精彩抽獎活動，參加的民眾記得要留到最後，不要錯過大安區公所準備的多項獎品；另外將於112年2月18日下午17時假大安行政中心前廣場辦理親子音樂會活動，將邀請在地建安國小舞蹈隊以民俗舞蹈表演做為開場，同時邀請台北教師管樂團帶來音樂饗宴，節目精彩活動可期，當日請配合防疫配戴口罩並保持社交距離。

建安國小舞蹈隊以民俗舞蹈表演做為開場，同時邀請台北教師管樂團帶來音樂饗宴。(戴志揚翻攝)

建安國小舞蹈隊以民俗舞蹈表演做為開場，同時邀請台北教師管樂團帶來音樂饗宴。(戴志揚翻攝)

林明寬表示，臺灣燈會時隔23年重返台北，大安區公所依照行政區特點規劃特色燈區，也邀請民眾一起參與本所系列活動，感受臺灣燈會歡慶氛圍，來大安祈福點燈，點亮幸福一整年。