中台灣燈會首度移師中央公園舉辦，主燈「幸福happy兔」為全台規模最大的水上動力機械花燈，4日晚上正式點燈，吸引許多民眾拍照。（張亦惠攝）

中台灣燈會魔盒世界燈區非常受民眾歡迎。（張亦惠攝）

中台灣燈會魔盒世界燈區非常受民眾歡迎。（張亦惠攝）

中台灣燈會今年首度移師中央公園舉辦，台中市長盧秀燕及行政院副院長鄭文燦今天一起參加主燈「幸福happy兔」的點燈儀式。盧秀燕說，行政院副院長鄭文燦把他上任以來第一次下鄉獻給台中，讓中台灣燈會被看見。鄭文燦也讚中台灣燈會「值得來看」。

鄭文燦說，謝謝盧市長的邀請，台中什麼都很大，大公園、大燈會，好看好吃又好玩，今天是中台灣燈會第一天，連續9天每天都有精彩亮點，他辦過燈會，知道地景型燈會不容易，且加入智慧、低碳等元素，是很值得看的燈會，疫情之後，希望台中好、帶動台灣，率先把幸福找回來。

今天晚上的點燈儀式由朱宗慶打擊樂團2開場，在優美的樂聲中「幸福happy兔」正式點亮。盧秀燕表示，她代表台中感謝鄭副院長，就任以來第一次下鄉就獻給台中、中台灣燈會，令人感動，也讓中台灣燈會讓更多民眾看到。

盧秀燕說，中台灣燈會辦了第23年，是地方政府所辦裡面燈會最大的，過去都在文心公園圓滿劇場舉行，今年首次移師到全台最大的公園－中央公園，面積是大安森林公園的2.58倍、文心森林公園7.6倍，今年中台灣燈會也是全國單一場地最大的燈會。

盧秀燕說，中央公園作為燈會場地，因面積很大民眾可能會迷航，中市府開發夜間語音導航，讓民眾不擔心迷路；佈燈全台最精彩，利用中央公園自然的地景地貌設燈，讓民眾看到完全不一樣的燈會；中央公園隔壁就是全台最大的逢甲夜市，民眾逛完燈會可以逛夜市，中央公園白天也很有看點，從白天玩到晚上不是問題。

觀旅局指出，今年燈會展期自今日起至12日，為期9天，除了燈區作品繽紛亮眼，也規畫36場街頭藝人演出、13場創意聚客活動。每日從下午4點開放排隊領取「happy兔小提燈」，4點半開始領取、每人限領一盞。