2024年立委選戰，台北市的港湖區立委席次，傳出藍營悄悄醞釀禮讓台北市前副市長黃珊珊，團結非綠勢力的氛圍。國民黨台北市內湖南港區議員游淑慧對此透露一個小祕密，2021年，她曾和市黨部建議：有沒有可能和黃珊珊合作？但現在她認為，不要再講禮讓，而是要務實一點，可以談合作，合作就要兩相得利。

針對港湖立委，傳藍營醞釀「禮讓」黃珊珊，游淑慧今(4日)在臉書粉專貼文表示，這兩天很多記者問到她這個問題，也有支持者關心。她對此透露了一個小祕密，早在2021年她就和市黨部建議：有沒有可能和黃副市長合作？只要2022年市長選舉，黃支持國民黨市長候選人，2024立委選舉，她也願意港湖立委支持黃副市長。

游淑慧接著透露，這樣藍白合作的想法，到了2022年選戰起跑時，被斥為「沒出息」。好不容易，台北市長蔣萬安在三腳督的情況下，還是驚險獲勝，結果我們自己突然又喊要禮讓，這似乎太以德報怨、溫良恭儉讓了。

游淑慧認為，不要再講禮讓，經過2022年，黃副市長對蔣萬安百般酸言惡語後，藍營基層一定放在心裡，彼此沒有以禮相讓的基礎了。因此，要務實一點，可以談合作，合作就要兩相得利，看看我們給什麼，他們拿什麼。如果是在這基礎下，當然我們個人的選舉事小。她最後更強調，別做賠本生意、別一廂情願。

網友回應表示，「黃珊珊確實很優秀，以前市議員選舉，我幾乎都投給她，但藍營這次在港湖區立委選戰勝算很大，絕對不該禮讓」、「黃前（副市長）還沒有從（敗選）的傷痛中醒來，雙方實力相當，才容易談合作，兄弟爬山，仍需各自努力，何況非兄非弟」。