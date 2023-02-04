南投燈會將於元宵節閉幕，5日晚間7時40分、9時40分都有無人機展演卡娜赫拉的小動物。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

竹山紫南宮6日上午9時在水濂瀑布前停車場，將發放5萬份丁酒料理包供信眾外帶享用。（楊靜茹攝）

元宵節前後南投縣很熱鬧！南投縣魚池鄉大雁村靈山宮火把節4日晚間登場，上百人在村長葉建興帶領下，浩浩蕩蕩拿火把遶庄夜巡；而南投縣府主辦的南投燈會將於明晚閉幕，縣府宣布最吸睛的無人機展演「卡娜赫拉的小動物」加碼，5日晚間共2場無人機演出；6日一早可以到竹山紫南宮參香領丁酒「呷平安」。

2010年元宵節，魚池鄉大雁村民扶老攜幼20多人拿火把從家門出發到靈山宮，時任村長謝棟漢認為此活動溫馨，又能凝聚社區情感，2011年起將把遶庄夜巡擴大舉辦「靈山宮火把節」，準備平安餐、湯圓等各式餐食供品嘗，再一起拿火把遊聚落，不少慕名而至的民眾報名參加。

南投燈會以「絢。光織潮」為主題， 上月14日點燈登場，預計明（5日）畫下句點，迄今已經吸引超過300萬人造訪，其中「交響水舞X無人機群飛秀X特效煙火特別場」除5日最終場9時40分以外，晚間7時40分加演一場無人機展演卡娜赫拉的小動物。

另竹山紫南宮每年元宵節過後舉辦吃丁酒活動，廟務人員今年仍考量疫情，6日仍不開放現場吃丁酒，當天上午9時在水濂瀑布前停車場，將發放5萬份丁酒料理包供信眾外帶享用，每份料理為2人份量，讓信眾「呷平安」。