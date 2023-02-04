日本草莓屢被檢出農藥超標而遭到退運、銷毀，食藥署去年底發函日方，要求於今年2月5日前提出書面資料，該署已於2月1日接獲日本說明。食藥署今晚宣布，考量日本草莓產品不合格率已有下降，且目前邊境仍採逐批查驗，經綜合評估後，維持受理報驗。

食藥署去年12月21日發函日方，要求在今年2月5日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。上月初的一批邊境查驗不合格名單中，仍有高達6批日本草莓不合格，其中來自佐賀2批、奈良2批、福岡及熊本各1批。

由於2月5日期限將至，外界關注日方是否如期交件。食藥署今晚表示，已在2月1日接獲日方說明輸台鮮草莓產品不合格原因及改善措施。依日方說明，日方主管機關已要求出口業者及相關機關徹底周知產品應符合台灣農藥殘留標準。

食藥署表示，日本草莓於2021－2022年產季期間，與隔年度同一區間相比，檢驗不合格率已有下降，自發函日至2月2日止，檢驗不合格率已降為3.96％。經審核日方所提之改善說明，並考量檢驗不合格率已有下降，且目前邊境仍採逐批查驗，食藥署也宣布，在綜合評估後，維持日本草莓受理報驗，並持續觀察邊境查驗情形。