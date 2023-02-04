大樂透連續17天開獎倒數第2天，大樂透昨（3日）槓龜，已經連續3期未能送出，今（4日）晚頭獎保證1億元，本期大樂透獎號開出，由小到大依序為02、14、20、21、22、49，特別號為38。

今年過年連假10天，大樂透從1月20日至2月5日，連續17天每天開獎，創下史上最長的連續開獎天數。至於360組100萬元的春節大紅包，日前已經全數送出，不再加開。

實際獎號以台彩公布為準。