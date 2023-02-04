4位成員玩遊戲盡心盡力，有開心也有感性時間。（羅永銘攝）

人氣韓團HIGHLIGHT成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲終於來台，4日舉行運動會類型的粉絲見面會，4人退伍後暌違5年再次訪台，心情都格外興奮與期待，卻也互撂狠話，發揮運動家精神，各競賽項目都來真的，4人爭搶MVP寶座，讓粉絲看得開心、聽歌聽得開心。

早前已經拿下韓國與日本場粉絲見面會MVP的梁耀燮，頂著2連霸光環，實力不容小覷，彩排時問其他3位成員能否在台北場成功翻盤、讓梁耀燮的3連霸之路夢碎？尹斗俊、李起光、孫東雲信心滿滿，露出殺氣騰騰的眼神說：「不用懷疑，耀燮將會在今晚止步！」

現場4人比「翻色卡」、「接脫鞋」、「接力賽」3種遊戲，處罰則是撒嬌3連拍、愛心3連拍、伏地挺身等，還用中文說「黑白黑白我勝利」來猜拳，運動會過程長達1個半小時，最終仍由梁耀燮拿下冠軍MVP，成功達成3連霸王朝，獲得全場粉絲鼓勵。

除了上半段運動會表現讓粉絲樂開懷，下半段4人從運動員變回歌手身份，現場不斷電的帶來11首經典好歌，包括〈NOT THE END〉、〈DAYDREAM〉、〈PLAY〉等曲，之後應全場粉絲大喊「安可」，超寵粉的HIGHLIGHT又再次飛奔上台，獻唱〈Don't Leave〉、〈Surf〉與〈Lovely Day〉3首歌，並與全場粉絲合影紀念留下完美句點。