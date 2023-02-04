北港提燈踩街活動受疫情影響停辦2年，今年疫情趨緩恢復辦理，共有27個單位、3000人共襄盛舉，雖然寒風刺骨但熱鬧非凡。（雲林縣府文觀處提供）

北港提燈踩街活動受疫情影響停辦2年，今年疫情趨緩恢復辦理，共有27個單位、3000人共襄盛舉，雖然寒風刺骨但熱鬧非凡。（雲林縣府文觀處提供）

「2023北港光影藝術節」主燈北港朝天宮今（4日）晚上7點由雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文等人共同啟燈，啟燈活動由千人提燈踩街遊行揭開序幕，並首次舉辦媽祖飛天無人機高空秀。

北港提燈踩街活動受疫情影響停辦2年，今年疫情趨緩恢復辦理，共有27個單位、3000人共襄盛舉，踩街沿途也有民眾提著自製燈籠加入踩街行列。

啟燈儀式於晚間7點舉行，無人機高空秀排列出媽祖神像、神轎、千里眼、順風耳、朝天宮等圖案，現場民眾很驚喜。

文觀處長陳璧君表示，「2023北港光影藝術節」的主燈區是朝天宮，由打造美國自由女神的燈光師周鍊設計投燈，成為元宵節最燦爛的主燈。

另外，還有5個副燈區，其中「巷弄燈區」以歷史建築及老街道為展場，藝師顏三泰、林聰賢、吳登興、黃志偉、吳小菊、李建男、呂媽景、侯景淵，把傳統電動花燈、現代創意花燈、盆偶裝置藝術融合為街景。

「北港義民廟燈區」展示藝師吳登興的「金玉滿堂」、「祥龍獻瑞」「鳳鳴九天」 作品，傳達疫情後的嶄新一頁。「北港圓環顏思齊燈區」是雲林科技大學傑出校友顏子斌創作的媽祖帶著千里眼、順風耳啟航護祐台灣景象。

「水道頭文化園區燈區」有新潮藝閣、交趾陶大師吳榮創作的「雲」、全美傑出工藝家蔡爾平的「榕樹下」、藝師林建華的作品「紡家」。

張麗善表示，北港光影藝術節集結11個工藝師展現，歡迎全台民眾參觀其他縣市燈會之餘，來到既有傳統又有創新的北港，賞花燈、拜媽祖、求平安、吃美食。

陳璧君表示，今年2月14日就是情人節，北港水道頭燈區的水光倒影、愛心投影十分繽紛浪漫；2月17日白沙屯媽祖進香團抵達北港，燈會將更洋溢著歡慶。