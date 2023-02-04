資深演員艾迪(原名：陳仁愛)出道49年，曾出演《公僕》、《奶油溝鮮奶》等影視作品，其中因電影《邊緣人》奪下第19屆金馬獎最佳男主角獎，讓他在影壇地位大幅上升，如今多年過去，現年68歲的他，在美國過著半引退的生活，有網友翻出他的舊照，意外釣出本人親自回應，近況也跟著曝光了。

艾迪自1973年踏入演藝圈，長期只能出演龍套角色，原先想等合約到期即改行，想不到獲知名導演章國梁邀請出演《邊緣人》，首度出演男主角的他更榮登金馬影帝寶座，戲約不斷上門，後來，他轉往台灣發展，不過1989年拍攝電視劇《獵鷹》時，在一場動作戲中，被要求從船頂往下跳後，地面卻沒鋪好紙箱，讓他雙腳當場斷掉，整整休養3個月，一隻腳仍得瘸著走路，3年後做完手術才順利痊癒。

然而，那時條件已不允許重返演藝圈，他轉行在台灣當起貿易公司的業務助理，隨著工作轉換，又改至英國上班，認識現在的台灣籍妻子，之後又帶家人移居美國，對這段日子，艾迪曾在港媒專訪表示，自受傷那年起至2013年整整24年，與香港演藝圈處於斷聯狀態，深刻體會到人世間的冷漠與無情。

一直到2014年才返港出演《踏雪尋梅》，接著拍攝《獅子山下》、《六月的秘密》、《風再起時》等戲劇，慢慢重回大眾視線，近來網友在臉書社團「舊相重温」PO出他昔日在《邊緣人》與女星陳煒的合照，釣出本人用個人帳號開心答謝大家還記得他，如今的他鬍鬚已經花白，不過依舊魅力十足，不愧是當年影帝。