桃捷公司今董事會通過懸缺約1個月的董事長一職，由北捷前總經理沈志藏接任，後續內部人事異動也引發關注。據了解，桃捷原設有4個副總經理職位，長期遭外界貼酬庸標籤，待沈接手後，不排除進行副總層級的「人事精簡」，未來副總派任與員額，將尊重專業經理人判斷。

桃園市議員凌濤表示，桃捷過去時常成為酬庸集散地，人事任命屢次引發爭議，他對沈志藏上任欲大刀闊斧的決心表達肯定，期待沈善用捷運界多年營運與管理經驗，讓近年虧損的桃捷脫胎換骨，才能受到市民支持。

凌濤提到，桃捷串聯北北桃相當有潛力，例如青埔商圈，今年過年期間每日湧入6至8萬人前往消費，也能銜接林口龜山生活區、新莊副都心等地，為讓桃捷扮演結合沿線商業活動樞紐，呼應桃園市長張善政的「北北桃一日生活圈」政策，誰擔任桃捷這輛經濟列車的「列車長」就非常重要。接下來1280月票緊鑼密鼓研商中，勢必需要專業經理人縝密規畫，因此這次任命可謂相當關鍵。

曾任桃園機場公司總經理的交通運輸學者林祥生也說，沈志藏是專業經理人，尤其桃捷與桃機息息相關，相信以沈的專業，能讓桃捷有不同以往的新面貌，此任命案相當值得肯定。

外界關注沈志藏接棒桃捷後的高層人事異動，內部人士不諱言，這展現張善政以專業掛帥的意志，就統計數據觀察，北捷年運量5.3億人次，設有3名副總，新北捷運公司只有1名副總，但桃捷年運量約1374萬人次，僅北捷的2.5％，前朝則聘任高達4名副總，屢遭外界批評酬庸，也曾有內部員工無奈表示，設有這麼多副總，為桃捷帶來的績效也未成正比。

內部人士提到，這次能延攬沈志藏加入，最大原因在於他與張善政的「工程師頻率」十分契合，張善政徵詢過程中只有對焦專業，沒任何政治盤算，才讓已退休的沈志藏點頭答應，接下來就會立即上工。

據了解，張善政上任後，對許多攸關桃園未來發展的重點單位，鴨子划水低調覓才，完全以專業為考量，這次桃捷人事布局就是照此原則完成。企業出身的張善政，多次在內部會議中強調，要讓桃園進入專業掛帥時代，接下來還會有許多亮點人事出現，相信將會為桃園帶來耳目一新的改變。