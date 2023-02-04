【彥迪氣象報報】元宵節氣溫回升 中部以北 東部局部短暫雨

明（5）日是元宵節，象徵著春天到來，更是賞月的日子。不過氣象局表示，受到華南雲雨區影響，北部、東半部有不定時降雨，中部也有零星降雨，預估下周一（2/6）北台灣及東半部雨勢持續，下周二（2/7）東北季風增強，下周三（2/8）起北部及東北部將再度轉涼，且下週五（2/10）還會再有一波東北季風襲台。

氣象局資料顯示，明日東北季風減弱，但各地雲量較多，氣溫變化不大，各地夜晚清晨低溫約16到19度，北台灣高溫可達21度，其他地區高溫也有22度左右，南台灣甚至上看28度，日夜溫差大。

不過，明日華南雲雨區將帶來較多水氣，北部及東半部降雨機率高，中部亦有零星降雨，而南部雲量偏多，建議外出記得攜帶雨具。

下周一鋒面通過，北台灣降雨會變得更加顯著。（圖／氣象局提供）

氣象局預估，下周一（2/6）鋒面通過，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區普遍多雲；下周二至下周三（2/7-2/8）東北季風增強，北台灣轉涼，降雨以迎風面為主；下周四（2/9）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；下周五、下周六（2/10-2/11）東北季風又增強，北部及東北部天氣轉涼有雨。氣象局也強調，目前這波天氣系統變化快速，預報不確定性較高，提醒民眾多留意最新預報。