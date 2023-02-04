高雄市長陳其邁（前右四）4日到桃源區視察。（高雄市新聞局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市長陳其邁4日下午率領市府團隊到桃源區視察，對於在2021年遭豪雨土石流沖斷的明霸克露橋，陳其邁要求相關單位盡快完成提升橋梁工程發包及施工。公路總局三工處希望趕在2025年汛期來之前完工。

陳其邁今天和行政院原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安、立法委員伍麗華、議員高忠德、桃源區區長杜司偉及各里長視察桃源區的基礎建設。

陳其邁等人先後到桃源區梅山里、復興里及勤和里、建山里等地關心地方建設維護修繕等情形，了解居民需求及需協助之處。陳其邁也責成相關局處，積極向中央爭取經費改善原鄉部落建設，並加速災後復原重建等工作，市府會全力促進原鄉發展，提升整體生活品質。

明霸克露橋方面，這是桃源區復興、拉芙蘭及梅山里民眾對外的交通要道，2021年因為橋梁被洪水沖毀，當地民眾過了一段與外失聯的日子。陳其邁在今天視察時請相關單位盡快完成提升橋梁工程發包及施工，採用大跨距跨越玉穗溪、不落墩方式，以提升當地居民在面對颱風等氣候災害時的通行與生命財產安全。

公路局甲仙工務段陳正偉段長也說，明霸克露橋希望趕在2025年汛期來之前完工。