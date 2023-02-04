桃園市一名41歲傅姓男子，上月19日行經中壢區一間銀行時，發現有個LV手拿包被遺留在機車座墊上，確認周圍無人後竟順手摸走，還將皮包內60萬元現金與42歲范姓友人分贓，60萬最後僅剩38萬，警方多方查訪，終於在1月30日將2人逮捕到案，全案依竊盜罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

警方調查，這起竊盜案發生於1月19日中午12時許，40歲陳姓房仲業者當時自銀行領出60萬元現金後，因突然要接聽客戶電話，便將LV手拿包遺留在機車座墊上，豈料離開銀行後忘記帶走，遭到剛好路過的傅男覬覦。

傅男在附近東張西望徘徊後，就將手拿包順手牽羊帶走占為己有，且逃逸過程中還變裝、搭計程車，企圖躲過追查。警方接獲報案後，立即調閱周邊監視器，成立專案擴大調查範圍，並掌握嫌犯身分，多方查訪嫌犯藏匿地點後，經過2周時間，終於在1月30日下午3時許，分別將傅嫌與范嫌逮捕到案。

警方發現，LV手夾包內的60萬元現金，被花到僅剩38萬餘元，訊後2人對於所犯罪行均全部坦承，警方後續依竊盜罪嫌將2人函請桃園地檢署偵辦。