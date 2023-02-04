全美房租在今年是否將持續增長，雖然外界看法依然不一，但多數分析師普遍認為今年房租將從過去兩年的狂飆漲勢轉而出現明顯放緩。

儘管如此，與兩年前房租相比依舊處在高位。若與一年前相比，房租成長4.77％，為2021年7月來最小年增幅。

雖然全美房租降至2千美元以下，但相較於2020年12月租金依然不便宜，租屋族必須多支付329美元。

另外CoreLogic發布的另一份報告則提到，在疫情期間頗受歡迎的美國部分城市、例如拉斯維加斯與鳳凰城等，其租金在11月均寫下最小年增幅紀錄。Rent的報告顯示，鳳凰城上月房租年減5％。

CoreLogic經濟學家哈普（Selma Hepp）表示，房租曾經飛快成長的地區，如今正大幅放緩或下跌，當中主要因素在於受到外地民眾的遷入，導致這些地區房租已經變得超級昂貴。他說像是加州海岸到鄰近的愛達荷、猶他、內華達或亞利桑那州等就是其中之一。

至於租金年增幅最大的前10州，有6州則位於南部，這歸功於當地的生活物價相對便宜，吸引鄰州民眾前來定居。報告指出，佛州租金年增幅在上月排行第一、增長23.9％。

紐約州上月租金年增20.1％，名列全美第二高，但與前月相比則是下滑5.15％，創月減幅最大的州。專家解釋這可能是紐約市的租金已經到頂。